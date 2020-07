Basta ir às páginas do sítiowww.mobile.dee descobrirá um comerciante de veículos de luxo que já tem à venda o Mercedes AMG GT R Black Series e o McLaren Elva.

A empresa chama-se “Maximum Performance”, destaca-se pelos carros exóticos que tem para venda, destacando-se o novíssimo Mercedes AMG GT R Black Series e um McLaren Elva. O primeiro ainda nem sequer foi, ainda, apresentado. Mas no seu anúncio no sítio mobile.de, é dito que o modelo em causa é um dos 50 que vão ser produzidos, pintado de preto mate. Desconhece-se se esta menção à limitação de 50 carros é do próprio Black Series ou se é uma edição especial do Black Series.

Seja como for, a “Maximum Performance” está a pedir 749 mil euros pelo carro (já com 19% de IVA), bem mais que os 210 mil euros pedidos por um Mercedes AMG GT R Pro. Aqui é um caso claro de alguém que tem um lugar na fila de espera de um carro e quer fazer dinheiro fácil.

No que toca ao McLaren Elva, o comerciante vende um carro que pode ser totalmente personalizado por quem decidir comprar o carro. Ou seja, pode escolher o que desejar dentro do que a McLaren oferece para personalizar o Elva antes da produção. O preço é de 1,89 milhões de euros, curiosamente, bem menos do que a “Maximum Performance” pedia há um mês por outro Elva ainda não produzido: 2,97 milhões de euros.