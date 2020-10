Sendo uma marca recente, a Tesla revelou, nos primeiros anos de produção, alguns problemas com qualidade de construção. No entanto, esperamos que tenham “aprendido com os erros” e resolver alguns casos que já tenham sido reportados. Ainda assim, chega-nos de uma conta da rede social Reddit um problema, no mínimo, estranho. De acordo com o user “Indescribables”, minutos depois de sair de um Tesla Service Center com o novo Tesla Model Y, “o tejadilho em vidro apenas explodiu”. Tudo aconteceu, segundo o dono, depois de ouvir bastante vento a entrar no habitáculo, como se o vidro estivesse aberto.

Depois de “breves momentos de pânico”, o condutor decidiu avisar as autoridades do perigo que se encontrava na estrada norte-americana e, como seria de esperar, regressou ao Tesla Service Center poucos minutos depois. Ainda mais curiosa foi a resposta do chefe deste centro da marca norte-americana que depois de um breve diagnóstico disse que “ou a vedação do tejadilho estava com defeito ou a fábrica simplesmente… esqueceu-se de o vedar?”.

Seja como for, a construção dos Tesla está muito mais criteriosa, mas continua a apresenta problemas como este aqui referido. Este já não é o primeiro problema relacionado com o tejadilho de vidro.

Fonte: Reddit