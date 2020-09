A Hyundai voltou a realizar o que tem feito com os mais recentes carros, um pequeno teaser antes da revelação para aguçar o interesse dos fãs da marca. Desta vez levantaram ligeiramente o véu relativamente ao novo Tucson que vai ser apresentado no dia 14 de setembro de 2020. O principal destaque é a dianteira que recebe uma grelha distinta com uns faróis revolucionários. Na traseira, os dois farolins, igualmente diferentes do habitual, estão interligados por uma barra de luz que atravessa a bagageira.

Para além disso, a Hyundai também mostrou um esboço do interior do SUV, onde sobressai o ecrã central de 10,25 polegadas. Este parece aberto na parte de trás, o que pode indicar um espaço de arrumação atrás do ecrã. Já em frente ao condutor também encontramos um painel de instrumentos digital. Seja como for, o Hyundai Tucson está bem diferente e com uma grande aposta na tecnologia.