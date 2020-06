O Swift Sport já está disponível em Portugal, com o motor 1.4 litros turbo ajudado pelo sistema híbrido ligeiro com tecnologia de 48 volts, reduzindo consumos e emissões, tendo um preço de 24.222 euros, já com desconto de 2 mil euros da campanha comercial do modelo.

O motor 1.4 Boosterjet com sistema SHVS de 48 volts, o renovadotorna o Swift Sport oprimeiro automóvel do seu segmento a introduzir a hibridização ligeira de 48V. Este modelo beneficia da variante de maior potência do sistema SHVS Mild Hybrid (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), que já equipa os Suzuki Vitara e S-Cross, em conjunto com o novo motor K14D 1.4 Boosterjet. A nova mecânica eletrificada consegue, por um lado reduzir os consumos e emissões (5,6 l/100km e 127 g/km, protocolo WLTP), por outro oferecer, reclama a Suzuki, melhor aceleração devido ao estímulo extra do motor/gerador elétrico ISG. O novo motor debita 129CV e 235 Nm de binário, mais 13 CV e 53 Nm do sistema hínbrido. Assim, as prestações são interessantes: 210 km/h e 9,1 segundos dos 0-100 km/h.

O sistema do Swift Sport é diferente do usado no Ignis, pois o sistema híbrido SHVS de 48V consta de três componentes principais: um motor/gerador elétrico de 48V denominado ISG (Integrated Starter Generator), uma bateria de íon de lítio de 48V e um conversor de 48V a 12V DC/DC. O aumento da voltagem a 48 volts do ISG, em comparação com os 12V convencionas, incrementam a capacidade de assistência do motor elétrico e a entrega adicional de binário que melhora a resposta em aceleração.

Apesar de tudo isto, o peso do Swift Sport aumento, apenas, 45 quilos ficando em ligeiros 1020 quilos.

A segurança foi reforçada, com a combinação de uma câmara monocular e um sensor de laser (DSBS: Dual Sensor Brake Support) a permitir que o Swift Sport possa oferecer uma proteção maior dos ocupantes. Para além do sistema de travagem de emergência autónomo com deteção de peões, o alerta de mudança de faixa e o alerta anti fadiga que já equipavam o anterior modelo, o novo incorpora a deteção de ângulo morto BSM (Blind Spot Monitor), o alerta de tráfico posterior RCTA (Rear Cross Traffic Alert) e o reconhecimento de sinais de tráfego TSR (Traffic Sign Recognition), que agregam uma maior confiança na experiência de condução diária. O detetor de ângulo morto BSM (Blind Spot Monitor) funciona acima de 15 km/h.

O Swift Sport está disponível numa ampla variedade de cores monocolor, nas quais se destaca o Champion Yellow (tom exclusivo para este modelo), e três novas variantes bitone. Nestas versões, o novo laranja, o azul e o vermelho da carroçaria contrastam com o tom ‘Super Black Pearl’ do teto e das capas dos espelhos retrovisores exteriores.

Também estão disponíveis umas jantes de liga leve de 17” extremamente leves que foram desenvolvidas mediante técnicas de formação de fluxos para obter um design resistente e compacto.

O novo Swift Sport mantém o painel de instrumentos que incorpora um écran central LCD a cores de 4,2 polegadas e que mostra todo o tipo de informação, incluindo a temperatura do óleo e indicador de turbo.

No que respeita ao conforto, destaca-se o arranque sem chave, bancos desportivos e aquecidos, climatizador automático, controlo de pressão de pneus, vidros escurecidos, kit exterior específico, rádio digital com porta USB, retrovisores rebatíveis eletricamente, tapeçaria exclusiva e volante multifunções de pele entre muitos outros elementos. Dispõe de um écran táctil de 7″ multifunções com tecnologia bluetooth e Apple CarPlay, Android Auto e Mirrorlink.