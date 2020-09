Depois de anunciarem o preço para novo Across, a Suzuki voltou a surgir com o novo Swift, agora com motorização mild hybrid. Começando por aí, o principal destaque é a inclusão do novo motor 1.2 DUALJET Mild Hybrid com 83 cv e 107 Nm de binário. Esta motorização pode estar equipada com transmissão manual ou automática CVT, ambas com cinco velocidades. Há ainda a possibilidade de incluir um sistema de tração integral 4WD AllGrip Auto. O principal objetivo desta solução mild hybrid é reduzir o consumo de combustível, mas também as emissões de dióxido de carbono.

No exterior o visual é em tudo semelhante, contudo, apresenta uma grelha frontal com novas formas e incorpora, de lado a lado, uma lista cromada. Os clientes podem escolher entre onze cores disponíveis para a carroçaria. No interior, o principal destaque é o ecrã central de sete polegadas onde surgem as informações do sistema de infotainment.

Por fim, o novo Suzuki Swift está disponível em dois níveis de equipamento: GLE, o mais acessível e GLX, o mais recheado. Quanto ao preço, a campanha de lançamento começa nos 16051€ (GLE 1.2L Mild Hybrid) e vai até aos 18499€ (GLX 1.2L Mild Hybrid AUT).