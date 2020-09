Depois de termos anunciado o segundo produto da parceria entre a Suzuki e a Toyota, a marca nipónica revelou as primeiras imagens da nova carrinha Swace. No exterior, dá para perceber que a base é a Corolla TS que, aliás, é necessário procurar bem para descobrir as diferenças para além dos logos. No interior as diferenças são visíveis no volante e no visual do sistema de infotainment. Destaque para o ecrã central de 8 polegadas e a volumetria de bagageira que chega aos 596 litros. Já o design é extremamente semelhante à “irmã” da Toyota.

Debaixo do capot os clientes vão ter à disposição o bloco 1.8 litros a gasolina (98 cv) associado a um propulsor elétrico (72 cv). Esta motorização híbrida garante assim um total de 122 cavalos, potência essa que chega às rodas dianteiras através da transmissão automática estilo CVT. Assim, a aceleração faz-se em 11,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 180 km/h. Por fim, as vendas deste novo modelo estão previstas para o início do inverno.