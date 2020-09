A Suzuki e a Toyota criaram uma parceria que já deu origem ao Suzuki Across, um SUV com base no Rav4. Contudo, parece que não vai ficar por aqui e a junção vai dar origem a um novo modelo: Suzuki Swace. Este é o nome de uma carrinha familiar com base na Toyota Corolla TS, ou seja, vai utilizar a plataforma NCGA GA-C. Apesar de algumas mudanças ligeiras para diferenciar ambos os modelos, as linhas devem ficar semelhantes.

Relativamente ao motor, os primeiros dados revelam que vai recorrer ao sistema híbrido da quarta geração com o motor 1.8 litros de 122 cavalos. Isto será completo com um interior sofisticado com principal foco na tecnologia. Desde o head-up display, sistema de infotainment de última geração entre outros argumentos. Este é um passo importante para o futuro da Suzuki.