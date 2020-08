Começou em maio a produção, no Japão, do Mazda MX-30 destinado ao mercado europeu, sendo sabido que o carro será elétrico. Ora, no Japão o carro será lançado com um motor a gasolina híbrido!

Conhecido como e-Skyactiv G, este novo motor combina o bloco 2.0 litros Skyactive G (com injeção direta, mas sem turbo) com o sistema híbrido médio M Hybrid. A Mazda promete que este conjunto motopropulsor será silencioso e suave, oferecendo uma elevada qualidade na condução, além de grande eficiência em termos de consumos. A Mazda não revelou detalhes, mas acredita-se que o sistema seja o mesmo do Mazda 3 e CX30 vendidos na Europa.

Curiosamente, as fotos que a Mazda libertou do MX-30 a gasolina híbrido não aparentam ter grandes diferenças, excetuando os logótipos eSkyactiv G. Desconhece-se se este MX-30 chegará à Europa ou se fica confinado no Japão.