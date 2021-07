O sucessor do Lamborghini Aventador não vai ter uma solução semelhante à do Sián.

Com a apresentação do Lamborghini Aventador Ultimae, a marca italiana ditou o fim do ciclo de vida do modelo. No entanto, a casa de Sant’Agata Bolognese já pensa no seu sucessor que, para além de eletrificado, vai receber um motor V12 totalmente novo. Ao contrário do que seria de esperar, a Lamborghini não vai recorrer à motorização híbrida utilizada no Sián, mas sim algo criado de raiz, segundo contou Winkelmann em declarações ao Autoblog.

De acordo com o CEO da Lamborghini e Bugatti, o atual V12 de 6.5 litros já está no limite das suas capacidades e os 780 cv do Ultimae são o vais longe que consegue ir. Por isso, a marca italiana vai recorrer a uma nova motorização. Apesar de não revelar muitos detalhes, Winkelmann referiu à mesma conta que vai ser algo nunca antes visto em modelos do fabricante, ou seja, mais do que o motor a combustão, também a tecnologia de eletrificação deverá ser distinta.

Fonte: Autoblog