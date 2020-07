Após oito anos de vida, o BRZ, o gémeo do Toyota GT86, acabou a sua produção e dará lugar a um novo desportivo, uma vez mais feito em colaboração com a Toyota.

Foi com uma mensagem no seu sítio de internet que a Subaru anunciou o fim do BRZ: “deixamos de aceitar encomendas para fabricar novas unidades dos modelos abaixo assinalados. Só serão aceites encomendas sobre ‘stocks’ de importadores ou concessionários.” Em Portugal essa situação não se coloca, pois a Subaru não está representada entre nós, mas há ainda um “stock” de modelo um pouco por todo o mundo.

Acaba, assim, após oito anos de produção lado a lado com o Toyota GT86 na fábrica de Gunma, no Japão. Modelo que também já foi retirado de produção, sendo que tal como o BRZ, só está disponível onde haja “stock”.

A substituição dos dois modelos está aprazada para 2021, receberá um motor de 2.5 litros “boxer” de 4 cilindros sobrealimentado, usado pela Subaru nos EUA. Na Toyota chamar-se-á GR86, na Subaru é ainda desconhecido, utilizarão a plataforma TNGA da Toyota. O estilo será renovado e as maiores críticas feitas aos carros serão escutadas e resolvidas, promete a Toyota.