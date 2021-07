As 14 marcas do Grupo Stellantis vão beneficiar de um investimento superior a 30 mil milhões de euros em eletrificação até 2025.

O Grupo Stellantis revelou, durante o Stellantis EV Day 2021, que planeia investir mais de 30 mil milhões de euros na eletrificação das gamas das 14 marcas que compõe o Grupo. “Este período de transformação é uma oportunidade maravilhosa para certar o relógio e começar uma nova corrida”, referiu Carlos Tavares, CEO do Grupo Stellantis, durante a conferência digital dedicada à eletrificação.

Esta injeção de fundos tem como principal objetivo fazer com que 70% das vendas totais do Grupo na Europa sejam referentes a veículos eletrificados (híbridos ou elétricos) até 2030. Relativamente aos Estados Unidos da América, as previsões apontam apenas para 40%. O Grupo quer ainda entregar aos clientes automóveis 100% elétricos com autonomias compreendidas entre os 500 e 800 km e capacidade de carregamento referencial na classe. Para tal, serão desenvolvidas quatro plataformas modulares que deverão cobrir todas as marcas e segmentos.

Por fim, de referir que durante o dia de hoje vamos continuar a atualizar dados relativos ao Stellantis EV Day, nomeadamente os planos de futuro das marcas do Grupo.