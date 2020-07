Já é conhecido o nome do gigante que vai nascer da fusão entre o PSA Group e grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA): Stellantis.

Quando a fusão 50/50 entre a PSA e a FCA, a empresa que vai nascer será conhecida como Stellantis, nome que tem raízes no verbo Stello em latim, significando “iluminado com as estrelas”.

No comunicado enviado às redações, a nova empresa acrescenta que “as origens latinas do nome é um tributo à rica história das duas empresas que agora se fundem, enquanto a evocação da astronomia captura o verdadeiro espírito de otimismo, energia e renovação, que conduz esta fusão que vai mudar a face da indústria.”

O nome Stellantis será, apenas, o nome corporativo da nova empresa, terá um logótipo próprio, mas os nomes e os logótipos das marcas que fazem arte do grupo vão manter-se intactos.

A fusão entre a PSA e a FCA ainda não se concluiu porque a Comissão Europeia decidiu investigar de forma mais profunda as preocupações com a concorrência de um grupo que fechada a fusão significa 34% de quota de mercado na Europa.