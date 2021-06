A Startech, empresa subsidiária da Brabus, apresentou uma nova preparação para o Land Rover Defender 90. Tal como podemos ver na galeria em cima, a Startech criou um kit de carroçaria que confere um visual mais agressivo ao SUV britânico. Atrás, o portão da bagageira deixa de contar com uma roda e recebe uma espécie de chapa com o logo da preparadora.

De referir ainda o revestido da carroçaria em branco com tejadilho em preto e a inclusão do logo Startech no capot. Tudo isto é acompanhado pelas enormes jantes especiais de 23 polegadas. Para além das modificações visuais, a Startech incluiu uma nova suspensão a ar que, no modo de estrada, deixa o SUV 35 mm mais perto do solo do que na versão base.