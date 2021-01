Depois do Governo ter decidido manter os concessionários abertos durante o confinamento, parece que agora vão mesmo fechar. Para fazer frente ao enorme crescimento de casos de covid-19 em Portugal, o Governo publicou um novo decreto em Diário da Républica que dita o encerramento de stands e novas regras para a inspeção técnica de veículos.

No decreto Nº 3-C/2021, podemos ler o “encerramento dos estabelecimentos de comércio de velocípedes, veículos automóveis e motociclos”, bem como, a “imposição do funcionamento dos centros de inspeção técnica apenas mediante marcação”. Este decreto entra em vigor já no dia 23 de janeiro, um dia depois do mesmo ter sido publicado. O Primeiro Ministro António Costa revelou que estas novas medidas têm um prazo de 15 dias, sendo depois reavaliadas.