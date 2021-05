A SSC, liderada pelo ambicioso Jerod Shelby, já tem o carro de produção mais rápido do mundo, o Tuatara. Contudo, parece que os 1750 cv (com recurso a metanol E85) não são suficientes. Isto porque, a SSC North America revelou o novo Tuatara Striker, uma versão que reforça os argumentos aerodinâmicos do hipercarro, algo conseguido através de uma nova asa traseira ativa de grandes dimensões, lábio dianteiro, entre outros apêndices distribuídos de forma criteriosa pela carroçaria.

Quanto ao motor V8 de 5.9 litros biturbo, este continua de série. Porém, para os clientes que querem ainda mais adrenalina, surge uma melhoria denominada “Aggressor” que eleva a potência para os 2231 cv! No entanto, de referir que o Aggressor não está homologado para andar na via pública, apenas em pista. Por fim, como seria de esperar, a produção vai ser limitada. De facto, vão ser produzidos 100 exemplares do SSC Tuatara Striker e apenas 10 do Tuatara Aggressor.