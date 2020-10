Para quem não está a par deste acontecimento, a SSC publicou um vídeo nas redes sociais que mostra o Tuatara a bater o recorde de velocidade. No entanto, este foi posto em causa após o canal de Youtube Shmee mostrar argumentos bastante válidos de que o recorde pode não ser verdade , algo que tem dado bastante discussão. Para tirar as dúvidas a SSC decidiu explicar o que aconteceu e referiu que o vídeo do recorde de velocidade tem erros de edição.

A empresa afirma que lançou dois vídeos com informação pouco precisa e, em adição, afirma que o medidor de velocidade sobreposto no vídeo não está a bater certo com a imagem e, por isso induz-nos em erro. Ou seja, a telemetria não base certo com a localização do carro. Aliás, é possível ver no início do vídeo que mesmo com o carro parado o velocímetro já está a contar. De modo a corrigir este dado a SSC já está a trabalhar com a Driven Studios, produtora de vídeo, para retificar o problema. Ambos estão a trabalhar num vídeo correto na “forma simples” que a empresa vai lançar em breve. Por fim, vamos ter de esperar pelo vídeo final para tirar conclusões, mas a SSC afirma que o recorde de velocidade aconteceu mesmo, apesar das incoerências no vídeo.

Veja a resposta completa aqui