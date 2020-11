Está a pensar comprar um carro usado do Grupo PSA? Agora já pode escolher entre uma panóplia de carros usados certificados das marcas Opel, Peugeot, Citroën e DS através da nova rede Spoticar. Esta é, na essência, a junção de todas as marcas do grupo num único espaço de comercialização de veículos usados. A venda será efetuada em 80 espaços físicos em todo território nacional que serão inaugurados progressivamente até ao final de 2021, espaços esses que são acompanhados por este site.

Quanto aos veículos, todos eles vão ter dois anos de garantia sem limite de quilómetros. Já aqueles que se apresentem com menos de cinco anos e/ou 120 mil quilómetros (Diesel) e 80 mil quilómetros (gasolina), vão contar com manutenção gratuita durante um ano ou 15 mil quilómetros. Para além da comercialização de veículos, os espaços da Spoticar vão contar com alguns serviços para os clientes. É o caso de test-drive, aconselhamento, soluções de financiamento, extensão de garantia ou contratos de manutenção.