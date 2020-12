A Sociedade Comercial C. Santos vai dar início a um ciclo de conferências sobre a mobilidade e o automóvel. Esta será a primeira edição das SocTalks, iniciativa que arranca em formato digital devido à atual situação de pandemia. Esta primeira conferência decorre já na próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, com transmissão no Facebook e no Youtube.

O concessionário Mercedes-Benz e Smart vai assim arrancar com estas conversas em formato digital no sentido de promover a discussão de um tema essencial para a economia e a mobilidade. O primeiro tema será “Mobilidade Urbana – o futuro está aí?” e a conversa arranca às 16 horas do próximo dia 10, como referido.

Confirmados estão Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Gaia e do Conselho Metropolitano do Porto, Bruno Borges, Head of Operations na Free Now e Jorge Morgado, Diretor de Comunicação do Metro do Porto. A conversa será moderada por António Larguesa, Jornalista do Jornal de Negócios, na qual também participará Aquiles Pinto, Relações Públicas da Sociedade Comercial C. Santos.