O Smart EQ Fortwo Racing Green Edition recebe vários detalhes específicos da Brabus.

Numa altura em que a Smart prepara a nova geração de modelos, decidiu lançar uma nova edição especial para o Smart EQ Fortwo, a Racing Green Edition. Tal como o nome indica, o exterior é revestido pela cor verde que é acompanhada por faróis em LED, jantes de 16 polegadas da Brabus e teto panorâmico. No interior, a Smart optou por um revestimento em pele Cognac Nappa com acabamento em diamante nos bancos.

Para além disso, o habitáculo conta ainda com pedais, travão de mão, manete da caixa de velocidades e soleiras das portas com a descrição “Brabus”. De relembrar que o Smart EQ Fortwo está equipado com um motor elétrico com 82 cv e 160 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 11,6 segundos e atingir uma velocidade máxima de 130 km/h.