Skoda Superb Break 2.0 TDI 190 Style DSG

Texto: João Isaac

O espaço e o conforto de um pequeno T2, para cinco, à vontade

O espaço para passageiros e respetiva bagagem é, muitas vezes, a justificação para se trocar de carro e é, para muitos condutores e famílias, a prioridade na escolha do próximo automóvel a comprar lá para casa. Se pertence a esse grupo, então este ensaio ao Skoda Superb Break é para si. São muitos os seus argumentos, mas o espaço oferecido coloca-o entre as melhores propostas do mercado.