A versão a gás natural comprimido chama-se Octavia G-TEC oferece uma autonomia de 500 quilómetros segundo o protocolo WLTP.

A grande novidade é que, na prática, o Octavia G-Tec é um… híbrido! Sabe porquê? Porque tem um depósito de gasolina com apenas 9 litros que completam os três depósitos de gás natural comprimido que perfazem um total de 17.33 quilogramas. Isso oferece uma autonomia de 500 quilómetros.

O Octavia G-Tec tem um motor com 1.5 litros TSI com 130 CV e tem um consumo de gasolina de 4,6 l/100 km e 3,4 a 3,6 kgs de gás por cada centena de quilómetros. A gasolina, o Octavia percorre 190 quilómetros, ou seja, combinando as duas formas de alimentar o motor, a autonomia chega aos 700 km, sem que o condutor tenha de fazer alguma coisa, é tudo automático.

O motor só funciona a gasolina quando o carro é colocado a trabalhar depois de atestar os depósitos de gás ou quando a temperatura exterior desce abaixo dos 10 graus negativos.