O primeiro modelo elétrico feito com base na plataforma MEB do grupo VW, terá formas familiares, espaço interior igual à do Kodiaq e uma autonomia de 500 km.

Faltam poucos dias (será no dia 1 de setembro) para a Skoda revelar o Enyaq, o modelo 100% elétrico da casa checa, reclamando os seus responsáveis que será um carro de “linhas emotivas e equilibradas com proporções dinâmicas.” Segundo Karl Neuhold, o responsável pelo estilo da Skoda, “o Enyaq iV tem proporções que diferem dos nossos SUV anteriores. Tem uma frente curta e um tejadilho longo que cria um aspeto muito dinâmico que o transforma numa espécie de ‘space shuttle’.”

Tudo isto é possível porque não há motor de combustão interna, autorizando uma carroçaria mais alongada com as rodas nos extremos da carroçaria e um coeficiente de arrasto de apenas 0.27.

O Enyaq iV utiliza a mesma base do VW ID.3 e terá um interior que será moderno e funcional, depois dos designers terem explorado ao máximo não haver túnel central e uma longa distância entre eixos. Muitas das coisas que vão ser estreadas no Enyaq iV, vão permanecer nas futuras realizações 100% elétricas da Skoda, como a gaveta de dimensões generosas que está colocada por baixo da consola central. A bagageira terá 585 litros de capacidade.

Na consola central está um ecrã de 13 polegadas sensível ao toque, um “head up display” com realidade aumentada e a Skoda reclama que o banco traseiro terá uma habitabilidade excecionalmente generosa.

O Enyaq iV vai ser o sinal de rutura com a habitual nomenclatura e organização da gama, com uma nova gama de produto e de alinhamento. O carro deverá estar à venda em 2021 e é o pontapé de saída para o plano de eletrificação da gama com 10 novos modelos debaixo da submarca iV até ao final de 2022.