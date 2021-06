A Skoda apresentou hoje as metas que pretende atingir até 2030, um projeto denominado “Next Level”. Esta estratégia assenta em três prioridades que a marca checa considera importantes para dar o próximo passo. Em primeiro lugar “Expand” (expandir) que, tal como o nome indica, passa por aumentar a importância da Skoda no mercado automóvel ao fortalecer ainda mais a posição da marca nos segmentos mais baixos. Para além do novo Fabia, o portfólio de produtos vai ser aumentar com a criação de três novos carros 100% elétricos até 2030, todos eles posicionados abaixo do Enyaq iV, não só em preço, mas também em tamanho. Com isto, a Skoda quer chegar ao top 5 de vendas na Europa e atingir uma quota de modelos 100% elétricos entre 50 e 70%, dependendo da evolução do mercado.

A segunda prioridade é “Explore” (Explorar) onde a Skoda pretende tornar-se líder em mercados em crescimento como o indiano, russo e norte africano até 2030. A terceira prioridade é “Engage”, ponto este em que a Skoda pretende tornar-se referência para uma experiência de utilização simples e inteligente. Neste ponto, um dos principais destaques é o projeto PowerPass, que torna o carregamento de um modelo elétrico Skoda num processo mais simples e conveniente. Vai estar disponível em mais de 30 mercados e pode ser usado em mais de 210 mil postos de carregamento na Europa. Ao nível de sustentabilidade, a Skoda traça como meta a redução superior a 50% das emissões CO2 quando comparando com os valores de 2020.