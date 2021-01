O Skoda Octavia vRS vai passar a ter três motorizações distintas. De facto, já eram conhecidas as versões a gasolina e híbrido plug-in, no entanto, a marca checa decidiu inclui uma solução Diesel. Equipado com o motor 2.0 TDI de 200 cavalos e 400 Nm de binário, associado à transmissão automática DSG, a mesma solução apresentada no novo Golf GTD, consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 7,2 segundos. Porém, a Skoda tem ainda uma solução de tração integral que, nesse caso, reduz o tempo para 6,8 segundos.

Tirando o motor, tudo o resto é semelhante ao que já conhecemos os restantes Octavia vRS, tanto no visual exterior como de interior. O equipamento de série conta com jantes de 19 polegadas, faróis LED Matrix, sensores de estacionamento, asa traseira e pinças de travão em vermelho. Para já não há preços para Portugal e as primeiras unidades só chegam aos consumidores no início do próximo ano.