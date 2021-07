O Skoda Enyaq iV pode ser personalizado com uma nova grelha composta por mais de 130 LED distribuídos por 18 tiras.

O Skoda Enyaq iV tem um novo equipamento na lista de opcionais. A denominada “Crystal Face” é uma nova grelha composta por mais de 130 LED distribuídos por 18 tiras e que está disponível apenas no Enyaq iV 80. Esta solução é inspirada na grelha utilizada pelo concept que deu origem ao SUV elétrico e que foi apresentado no Salão de Genebra em 2019.

Mais do que um equipamento para embelezar a dianteira do Enyaq, a grelha “Crystal Face” tem uma função animada ao trancar ou destrancar as portas e, juntamente com LED utilizados nos faróis, cria um display de luz de boas-vindas. Em andamento, a grelha ilumina a estrada em conjunto com as luzes de médios. Por fim, esta solução já está disponível no configurador da marca, contudo, o preço não é descrito. De relembrar que o Enyaq iV 80 tem um preço base de 46 440€.