Não será uma alteração por aí além, apenas um refrescar para manter vivo esta geração até à chegada do próximo Karoq.

Recordamos que o segundo SUV da família SUV da Skoda nasceu em 2017 para tomar o lugar do Yeti. Não foi muito bem-sucedido em tomar o lugar daquele, um carro de culto em alguns países devido à sua forma patusca e à generosa versatilidade e funcionalidade, mas tem contribuído para a saúde financeira da casa checa.

Sendo um bom crossover, o Karoq vai continuar a sua carreira (até porque vendeu 250 mil unidades em dois anos) com esta atualização, que se vai concentrar na frente e na traseira (as zonas camufladas). Ou seja, haverá uma nova grelha, deverá ter novos faróis, para choques dianteiro e traseiro redesenhados, novos farolins e uma tampa da mala renovada.

No interior, esta renovação não oferece nada de fundamental diferente do atual modelo, apenas pequenas mudanças como o revisto sistema de info entretenimento, mais funções e conectividade, enfim, o habitual nestas coisas.

Não há ainda muitos detalhes sobre as mecânicas, embora não seja complicado perceber que os blocos 1.0 TSI e o 1.5 TSI a gasolina (com potências entre 115 e 150 CV) serão mantidos. A oferta diesel manter-se-á com o bloco 2.0 TDI, todos alvo de atenção para reduzir as emissões, sendo provável que surjam versões híbridas suaves e Plug In.