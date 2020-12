Thomas Schäfer, CEO da Skoda, já confirmou que a quarta geração do Fabia chega em 2021. Apesar de ainda existirem poucas informações sobre o novo utilitário, sabemos agora que vai manter a versão carrinha. “Isto é bastante importante para nós porque demonstra o nosso foco em oferecer veículos acessíveis e práticos nos segmentos de estrada”, afirma Thomas, citado pela Automotive News. Esta medida é bastante curiosa principalmente porque a Skoda é a única marca representada no segmento das carrinhas utilitárias. Tanto a Renault como a Peugeot decidiram abandonar este mercado, pelo menos por agora, o que torna um segmento exclusivo para a marca checa.

Quando à nova geração do Fabia, é esperado que seja o primeiro a receber a plataforma MQB A0, ou seja, vai ficar ainda mais próximo dos “irmãos” Volkswagen Polo, Seat Ibiza e Audi A1. Quanto às motorizações deve manter o 1.0 TSI com mais do que uma variante de potência e, muito provavelmente, vai receber alguma solução com tecnologia mild hybrid.