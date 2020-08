Foi longe a casa checa para escolher o seu novo CEO, trazendo da África do Sul, Thomas Schaefer, o CEO da VW naquele país.

O homem que há algum tempo esra apontado como o favorito a ocupar o lugar deixado vago por Bernhard Maier que saiu no final do mês de julho, depois de cinco anos no cargo.

A saída de Meier está ligada á possibilidade de assumir o cargo que hoje é detido por Oliver Blume, ele que já esteve na Porsche na divisão de vendas e marketing até assumir o cargo de CEO da Skoda. Thomas Schaefer toma posse do cargo de CEO da Skoda imediatamente, diz em comunicado a casa checa.

O novo responsável pela Skoda é um engenheiro mecânico que começou a sua carreira na Daimler em 1991, tendo passado por posições de gestão nas áreas de produção e qualidade na Alemanha, nos Estados Unidos e na África do Sul até 2002.

Depois foi para a Malásia com a Daimler-Chrysler até 2005, quando regressou à Alemanha para a sede da Daimler, trabalhando com os mercados emergentes.

Foi para o grupo VW em 2012 e em 2015 foi nomeado CEO da VW África do Sul e responsável pelas marcas do grupo na região sub-sahariana de Africa.

Thomas Schaefer terá a responsabilidade de fazer navegar a Skoda por mares encapelados, embora a casa checa tenha registado um recuo de 31% nas vendas em seis meses, mas observe sinais de retoma em julho. O lucro operacional caiu 72% para 228 milhões de euros e o volume de negócio recuou 25% para 7,55 mil milhões de euros.