A casa de Mlada Boleslav anunciou que o seu primeiro SUV 100% elétrico será lançado no dia 1 de setembro.

O Enyaq terá como base a plataforma MEB, a mesma do ID3, será revelado num evento que se desenrolará na República Checa, no primeiro dia de setembro, tendo a Skoda libertado ao mesmo tempo um desenho, escurecido, do seu novo produto. O carro estará à venda em 2021 e será o pontapé de saída de uma estratégia que fará a Skoda lançar 10 modelos eletrificados debaixo da sub-marca iV, até final de 2022.

Tal como no caso dos outros modelos do grupo VW baseados nesta plataforma, o Enyaq será proposto com opões de tração traseira ou integral, três tamanhos de bateria e cinco níveis de potência. Com a bateria maior, 125 kW, a autonomia será de 500 km.

Segundo a Skoda, o Enyaq combina “as virtudes típicas da marca, como o generoso espaço interior, estilo emotivo e proporções equilibradas com um prazer de condução sustentável.” E as dimensões provam isso: o interior tem o mesmo espaço de um Kodiaq, mas é mais pequeno que um Octavia.Lembrar que o nome Enyaq deriva do nome irlandês Enya, que significa “fonte de vida” e ao qual foi adicionado a letra “Q” que traduz a gama SUV da marca checa: Kamiq,