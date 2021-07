O Skoda Enyaq Sportline iV vai estar disponível nas variantes 60, 80 e 80x com os preços a começarem nos 45 205€.

A Skoda anunciou a chegada do Enyaq Sportline iV a Portugal. Esta que é a variante com equipamento de cariz desportivo do carro elétrico, é uma espécie de ligação entre as variantes base e a futura RS, variante essa que só deverá chegar no próximo ano. Assim, o Skoda Enyaq Sportline iV diferencia-se das pelas várias inserções em preto, para-choques redesenhados, volante e bancos dianteiros desportivos, revestimento interior em alcantara e pele, jantes de 20 polegadas, entre outros. Ao nível de tecnologia, de destacar a inclusão de série de suspensão desportiva, faróis full LED Matrix ou farolins LED com piscas dinâmicos.

Quanto à gama, o Skoda Enyaq Sportline iV pode ser adquirido das versões 60, 80 e 80x. Começando pelo mais acessível, o 60 debita 180 cv e está equipado com uma bateria de 62 kWh, algo que permite percorrer até 409 km com um único carregamento. No caso do 80 a potência sobe para os 204 cv, a bateria é também de maiores dimensões – 82 kWh – e a autonomia chega aos 525 km. Por fim, o 80x, variante com tração integral graças a dois motores elétricos, um por eixo, debita 265 cv. A bateria é, igualmente, a de maiores dimensões e, neste caso, a autonomia fica-se pelos 488 km.

Por fim, os preços do novo Skoda Enyaq Sportline iV começam nos 45 205€ na versão 60, valor esse que sobe para os 51 141€ no 80. Já o Skoda Enyaq Sportline iV 80x, que só deverá chegar no fim do ano, tem um preço base de 53 860€.