A Skoda apresentou oficialmente o novo Enyaq iV, o primeiro SUV 100% elétrico da história da marca. Este que é desenvolvido sobre a plataforma MEB do Grupo Volkswagen, tem um papel importante na estratégia eletrificada da casa checa. Posicionado entre o Karoq e Kodiaq, o Enyaq mede 4,64 metros de comprimento, 1,87 m de largura e 1,61m de altura. Começando pelo exterior, percebemos que a Skoda preferiu um visual arrojado com linhas modernas, mas que ao mesmo tempo indicam que estamos perante um modelo da marca checa. Na dianteira, destaca-se a grelha frontal com elementos cristalinos.

Se por fora indica modernismo, o habitáculo mantém o conceito. O painel de instrumentos digital de 5,3 polegadas integra head up display, enquanto o ecrã central chega às 13 polegadas. O sistema de infotainment é o mais recente da Skoda e, assim, tem todas as funcionalidades de conectividade. Para além disso, destaque para uma “fuga” aos níveis de equipamento com a aposta nos “design Selections” onde é possível modificar, a gosto do cliente, o ambiente do habitáculo. No que diz respeito ao espaço, a distância entre eixos de 2,76 m permite um interior espaçoso para um veículo elétrico. A bagageira chega aos 585 litros de volumetria.

Relativamente ao método de propulsão, o Skoda Enyaq iV está disponível em cinco variantes que podem ser de tração traseira ou integral, e ainda, podem ter três capacidades diferentes de bateria: 55 kWh, 62 kWh ou 82 kWh. Começando pela variante de acesso, Enyaq iV 50, este garante 148 cavalos às rodas traseiras e 350 km de autonomia. O Enyaq iV 60 salta para os 179 cv e 390 km de autonomia, segundo pelo Enyaq iV 80 onde os valores chegam aos 204 cavalos e 510 km de autonomia. Já as variantes de tração integral ficam ao encargo dos Enyaq iV 80x que debita 265 cv e 460 km de autonomia e, por fim, o desportivo Enyaq iV RS. Este último chega aos 306 cavalos e 460 km de autonomia. De referir que a velocidade máxima é de 160 km/h, com exceção da variante RS que atinge os 180 km/h.

Por fim, a Skoda revela que as primeiras unidades chegam em 2021, mas os preços ainda estão por decidir. De salientar ainda a edição especial “Founders Edition” que é limitada a 1895 unidades. Esta presta uma espécie de homenagem aos 125 anos da marca checa e, como tal, diferencia-se das demais com detalhes específicos.