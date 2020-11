Skoda Enyaq iV desperta interesse junto dos clientes portugueses

Apenas três semanas depois da abertura do período de pré-reservas do novo Skoda Enyaq iV, o SUV elétrico da marca checa, metade das disponíveis para o nosso país já esgotaram. Os interessados deverão inscrever-se numa plataforma digital e sinalizar a sua vontade de adquirir um Enyaq iV através do pagamento de um valor de reserva