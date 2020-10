A Skoda iniciou o período de reservas do novo Enyaq iV. O SUV 100% elétrico já se encontra disponível na plataforma online da marca e, para que a reserva seja aceite, basta pagar 1000 euros. Quanto ao preço, este varia consoante as três versões no lançamento (50,60 e 80). Assim, os clientes podem esperar um preço inicial de 34990€, valor esse que pode ir até aos 45550€.

O Skoda Enyaq iV é desenvolvido sobre a plataforma MEB do Grupo Volkswagen, tem um papel importante na estratégia eletrificada da casa checa. Posicionado entre o Karoq e Kodiaq, o Enyaq mede 4,64 metros de comprimento, 1,87 m de largura e 1,61m de altura. Começando pelo exterior, percebemos que a Skoda preferiu um visual arrojado com linhas modernas, mas que ao mesmo tempo indicam que estamos perante um modelo da marca checa. Na dianteira, destaca-se a grelha frontal com elementos cristalinos.

Relativamente ao método de propulsão, o Skoda Enyaq iV está disponível em cinco variantes que podem ser de tração traseira ou integral, e ainda, podem ter três capacidades diferentes de bateria: 55 kWh, 62 kWh ou 82 kWh. Começando pela variante de acesso, Enyaq iV 50, este garante 148 cavalos às rodas traseiras e 350 km de autonomia. O Enyaq iV 60 salta para os 179 cv e 390 km de autonomia, seguido pelo Enyaq iV 80 onde os valores chegam aos 204 cavalos e 510 km de autonomia.