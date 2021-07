O Novo Skoda Fabia é produzido em Mladá Boleslav, República Checa.

Apresentado em maio, o novo Skoda Fabia apresenta-se com várias novidades, sendo a utilização da plataforma MQB-A0 do Grupo Volkswagen uma delas. Assim, o utilitário checo passa a ter a mesma base dos “primos” Audi A1, Volkswagen Polo ou Seat Ibiza. Esta quarta geração do Fabia vai ser produzida lado a lado com os Scala e Kamiq em Mladá Boleslav, República Checa, uma fábrica que recebeu várias modificações num investimento de 110 milhões de euros.

“Os lançamentos de produção são sempre momentos muito especiais para os quais nos preparamos meticulosamente. Hoje, estamos a comemorar o início oficial da produção do novo Fabia. No total, investimento 110 milhões de euros na modernização, bem como na automatização dos processos de produção. Tudo vale a pena: é ótimo ver tudo a funcionar corretamente, com todos os mecanismos a funcionar em perfeita harmonia.”, refere Michael Oeljeklaus, Membro do Conselho de Produção e Logística da Skoda Auto.