A Skoda anunciou a criação de um Eco Bónus que se aplica a todos os modelos da marca com motorizações híbridas plug-in.

Está a pensar comprar um híbrido plug-in? Esta notícia pode ser do seu agrado. A Skoda anunciou a criação de um incentivo “verde” denominado Eco Bónus que se destina aos modelos da marca nas versões híbridas plug-in, ou seja, Skoda Octavia iV, que já testámos, e Skoda Superb iV. Este garante um incentivo de 1000€ cumulativo com outras ofertas em vigor. Feitas as contas, o cliente pode contar, no caso da Skoda Octavia iV, com um desconto que pode ir até aos 6000€.

De relembrar que esta solução, disponível na carroçaria berlina ou Break (carrinha), está equipada com o motor 1.4 litros a gasolina, associado a um propulsor elétrico, motorização essa que debita uma potência combinada de 204 cv e 350 Nm de binário. Com estes valores é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 7,7 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 220 km/h.