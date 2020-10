Skoda cria aplicação que deteta problemas no carro através do som

A digitalização está cada vez mais presente na indústria automóvel. De facto, as marcas têm desenvolvido as mais variadas tecnologias, mas nenhuma como esta. A Skoda criou uma aplicação de smartphone que ajuda a detetar problemas através do som. De um modo geral, a aplicação grava os barulhos feitos pelo carro e compara-os com os