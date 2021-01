A Singer revelou a sua mais recente criação, um 911, obviamente, mas agora apontado à competição, em particular ao mundo dos ralis. Um tributo a máquinas do passado como o 911 SC/RS e 959, encomendado por um dos seus mais importantes clientes.

Assim, graças ao ACS – All-terrain Competition Study, a Singer vai passar a poder disponibilizar as suas impressionantes criações com verdadeiras capacidades para o fora de estrada. Este projeto foi desenvolvido em conjunto com o especialista Richard Tuthill e conta com um motor biturbo, com 3.6 litros de cilindrada, com potência “base” de 450 cavalos.

Conta ainda com tração integral, caixa sequencial e três diferenciais autoblocantes. A carroçaria é maioritariamente construída em fibra de carbono e a suspensão sobrelevada, com curso longo, coloca o 911 bem acima do solo. O 911 que serviu de base a este projeto é uma carroçaria de 1990 da geração 964 do desportivo de Estugarda.