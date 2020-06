Dias depois da BMW ter apresentado o novo Série 4, eis que uma foto de um M4 escapa para a internet e revela que o desportivo também é “narigudo”.

A imagem foi partilhada no Reddit e o carro é mesmo um M4, suspeitando-se que a foto foi tirada na sede da BMW M. E se no Série 4, a teimosia da BMW em ter u ma grelha duplo rim de proporções bíblicas até não fica tão mal como supúnhamos, no M4 parece que tudo foi simplificado e o duplo rim tem apenas lamelas horizontais. E parece, mesmo, que a dimensões são diferentes.

Para lá da grelha, o M4 tem entradas de ar suplementares, o capô parece ter duas zonas vincadas que seguem o duplo rim e as cavas das rodas estão ligeiramente musculadas. E o que sabemos mais? Que o carro terá o motor de seis cilindros em linha com 3 litros sobrealimentado com 475 CV ou 505 CV na versão Competition, terá quatro rodas motrizes, mas com a possibilidade de o transformar num puro tração traseira, e uma caixa automática de 8 velocidades.

Psst… afinal, os BMW “narigudos” até que ficam bem com esta ideia… vá lá, o carro tem classe e personalidade e o duplo rim alargado não fica mal. E fica bem a todos nós dar a mão à palmatória…