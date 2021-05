Com a eletrificação a ser “ordem do dia” na indústria automóvel, não há nenhuma marca que consiga escapar a este fenómeno. Se por um lado as marcas generalistas, e até as premium, já contam com um ou mais carros 100% elétricos, as marcas de luxo ainda estão a dar os primeiros passos nesta nova realidade. Agora, foi a Rolls-Royce que revelou o nome do seu primeiro 100% elétrico, o Slient Shadow.

Para já as informações ainda são escassas, mas é esperado que recebe a tecnologia do BMW i7, ou seja, deve receber uma bateria de 100 kWh que poderá garantir uma autonomia a rondar os 500 km. Tudo isto acompanhado, muito provavelmente, por um visual com influência no 102EX Concept, um carro apresentado no Salão de Genebra em 2011. “A eletrificação encaixa perfeitamente na Rolls-Royce: é poderosa, é silenciosa”, revelou o CEO da Rolls-Royce em declarações à Bloomberg.