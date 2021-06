A Alfa Romeo prepara-se para um verdadeiro “rejuvenescer”, muito por culpa da criação do Grupo Stellantis. Apesar de apostar em modelos novos, como é o caso do SUV Tonale que se vai posicionar abaixo do Stelvio e que deve chegar já no próximo ano, não esquece o passado. De facto, para além do regresso da sigla GTA, com o novo Alfa Romeo Giulia GTA, parece que há outro nome bem conhecido no seio da marca que vai regressar. Segundo conta a Autocar, Jean-Phillipe Imparato, novo CEO da marca italiana, quer trazer de volta a sigla GTV.

No entanto, não será o regresso que os puristas mais esperam. Isto porque, o Alfa Romeo GTV deverá ter uma motorização 100% elétrica, embora não esteja fora de questão uma gama com motores a combustão (híbrido plug-in). Caso aconteça, deverá ser visto como um rival à altura do recém-apresentado BMW i4.

De relembrar que, com a criação do Grupo Stellantis, Carlos Tavares, CEO do Grupo, vai dar um período de 10 anos para que as marcas vingarem e, para tal, será também facultado um financiamento durante o mesmo período para criar uma estratégia.