O Ferrari F355 Spider foi um dos cabrios mais desejados no final dos anos 90 e, como tal, não é de estranhar que uma das maiores (literalmente) estrelas da NBA da época tivesse um. Falamos de Shaquille O’Neal, um nome que dispensa apresentações, e que é dono de um exemplar com 11900 km no odómetro. Porém, este não é um F355 Spider qualquer visto que os 2,16 m de altura do ex-jogador de basquetebol obrigaram a várias alterações para que o mesmo coubesse dentro do habitáculo.

De facto, o depósito de combustível encontra-se no vão dianteiro e todo o mecanismo da capota teve de ser retirado. O espaço que ficou vazio O’Neal cobriu com fibra de vidro e um sistema de som personalizado, sem esquecer o “S” de Super-Homem nos encostos de cabeça. Todas estas mudanças podem ser uma verdadeira heresia para os mais puristas da marca, mas de referir que tirando isso, e as jantes especiais de 19 polegadas, o objetivo passou por respeitar ao máximo as linhas míticas do descapotável.

De relembrar que o Ferrari F355 Spider está equipado com um motor V8 de 3.5 litros atmosférico com 380 cavalos e 363 Nm de binário. Associado à transmissão automática de seis velocidades consegue atingir 295 km/h de velocidade máxima e acelerar do 0 aos 100 km/h em aproximadamente cinco segundos. Esta unidade está a ser leiloada pelo site Bring A Trailer num anúncio que termina no dia 30 de dezembro. Por agora, a oferta mais alta é de 46000 dólares, cerca de 37716 euros.