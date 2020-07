No Japão diz-se que sim, que os constantes apelos dos adeptos do Supra – já depois de “engolirem” o Toyota com base BMW – serão escutados e dentro em brave haverá um Supra com caixa manual.

O Supra é um belo desportivo seja com o motor 3.0 litros seja com o 2.0 litros, mas vencida a ersipela causada pela base BMW, a falta de uma caixa manual continua a ser um problema para os adeptos do Supra.

Ora, a Toyota preparou um programa de atualizações constantes do carro para manter a sedução. E isso já aconteceu com o reforço da potência do 3.0 litros, o lançamento do bloco de 4 cilindros, seguir-se-á um GRMN, depois chegará a caixa manual. Não está fora de cogitação o GRMN ter caixa manual e não automática, sendo que o motor pode ser o mesmo do BMW M3 e M4.