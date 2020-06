Apareceram na internet, no Instagram, algumas fotos que, tudo o indica, são do novo Bentley Bentayga.

Não houve, até agora, forma de confirmar a autenticidade das fotos, mas alguns orgãos de comunicação britânicos, habitualmente bem informados sobre as marcas da Grã-Bretanha, dizem que estas são as imagens do renovado Bentley Bentayga.

O que não é uma surpresa, já que a casa britânica do grupo VW estava a preparar uma renovação de meio de ciclo para o SUV de luxo. Caso se confirme a veracidade das fotos, a renovação é muito ligeira, com os faróis a ficarem mais ovalizados, a grelha inferior foi redesenhada o mesmo se passando com os nichos dos faróis de nevoeiro. A enorme grelha dianteira foi suavizada. Atrás, desconhece-se a extensão da mudança, mas acredita-se que terá novos farolins e um para choques redesenhado.

No interior, as mudanças são ainda menores e no que toca aos motores, não haverá nenhuma novidade.