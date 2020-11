A Ferrari é uma das últimas marcas de luxo a converter-se aos SUV. De facto, a casa de Maranello vai lançar o Purosangue, mas até agora sabemos muito pouco em relação ao mesmo. Contudo, surgiu na internet fotos de um protótipo com dimensões semelhantes ao Maserati Levante que, ao que tudo indica, são do Purosangue. Este que pode vir a ser um modelo para impulsionar as vendas, deve receber motor dianteiro tal como mostra o alto do capot. A foto mostra que será um SUV dinâmico ao apresentar uma silhueta coupé e, na traseira, com quatro ponteiras de escape.

Para já ainda não sabemos que tipo de motorização vamos encontrar, contudo, há rumores de que uma das soluções pode passar por um sistema híbrido. Sem esquecer que a plataforma é completamente nova. Com apresentação marcada para 2022, esta estreia na gama de modelos da Ferrari, também conhecido internamente pela designação “175”, pretende ser um SUV diferente do que já existe no mercado. Por fim, para os fãs da marca isto pode ser uma verdadeira heresia, mas certamente será um dos modelos SUV da atualidade, com o rigor que a marca nos tem habituado ao longo de todos estes anos.

Foto: reprodução