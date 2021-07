Um homem tornou-se viral ao festejar a conquista do Euro 2020 pela seleção Italiana a fazer drift com um Alfa Romeo GT.

No passado fim-de-semana a seleção italiana conquistou o Euro 2020 ao bater Inglaterra nas grandes penalidades. Tal como se sabe, o povo italiano tem sempre os “sentimos à flor da pele” e rapidamente surgiram vários momentos dos festejos do título. Um dos que mais marcou, e ficou viral entre os “petrolheads”, foi o de um tifosi a celebrar de uma forma, no mínimo, radical. Isto porque, o vídeo em baixo mostra um homem, ao volante de um Alfa Romeo GT, a fazer uma verdadeira demonstração de drift numa rotunda, enquanto segura uma bandeira italiana.