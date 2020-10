Os híbridos plug-in são atualmente uma das escolhas mais populares entre os condutores para quem a mobilidade sustentável é uma das prioridades. No continente europeu as vendas deste tipo de propostas cresceram 133,9% no primeiro trimestre de 2020 e são várias as razões que o explicam. Desde logo, pelas vantagens fiscais que o seu menor impacto ambiental possibilita, mas também pela versatilidade de utilização proporcionada pela presença de dois tipos de motor.

Assim, no sentido de incentivar os condutores a aderirem à mobilidade inteligente de propostas como o Leon e-Hybrid, a SEAT desenvolveu e partilhou um guia de utilização para o seu híbrido plug-in, explicando os modos de condução a utilizar consoante o tipo de viagem a realizar.

Nos percursos diários de até 60 quilómetros deverá ser selecionado o e-Mode. Os híbridos arrancam sempre em modo elétrico e assim se mantêm até que se esgote a capacidade da bateria. De seguida, sem qualquer intervenção do condutor, o motor de combustão arranca, algo que também acontece se for necessária mais potência ou se for excedida uma determinada velocidade. No caso do Leon e-Hybrid, este pode ser conduzido até 130 km/h em modo puramente elétrico, pelo que, desde que o nível de carga o permita, chega para uma utilização diária na cidade e autoestrada de até cerca de 60 quilómetros.

Nas viagens em que se sabe, previamente, que vão ser excedidos os 60 quilómetros, deverá ser utilizado o modo Auto Hybrid. O modo híbrido é, nestes casos, o mais indicado. Deverá também estar definido um percurso no sistema de navegação, permitindo ao Leon perceber como deverá gerir a entrega da potência, reservando capacidade de bateria para as zonas citadinas e deixando a propulsão elétrica para segundo plano em percursos de autoestrada.

Por fim, para aquelas viagens não planeadas, o modo mais indicado é o Manual Hybrid que lhe permitirá escolher de entre três possibilidades qual aquela que mais se adequa ao percurso a fazer. É possível manter estável o nível de carga da bateria, selecionar um nível de carga abaixo do qual não é possível chegar, reservando energia e por último, carregar a bateria.