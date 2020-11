A Câmara Municipal de Lisboa (CML) alertou os condutores portugueses para o corte de troço na Segunda Circular. Esta medida surge no âmbito da requalificação da estrada que se encontra em execução. Segundo a CML vão ser realizadas “reparações das juntas de dilatação do Viaduto de Benfica, no sentido Benfica-Aeroporto”, durante os fins de semana de 14/15 e 21/22 de novembro.

Estas reparações vão implicar o corte de circulação do trânsito entre as 6 horas da manhã de sábado e as 6h da manhã de segunda, entre a radial de Benfica e a Estrada do Calhariz de Benfica. Para quem procura uma alternativa, a CML vai desviar o trânsito pela Avenida General Correia Barreto, seguindo pelo IP7 até regressar, novamente, à Segunda Circular.

Fonte: CML