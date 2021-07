Segundo António Comprido, Secretário-geral da Apetro, o aumento do preço dos combustíveis está intimamente ligado com as quebras verificadas em 2020.

António Comprido, secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), em declarações à RTP, explicou o porquê do aumento do preço dos combustíveis nas últimas semanas. Segundo ele, os “preços altos resultam, basicamente, de uma correção dos preços que estamos a assistir desde novembro do ano passado, depois de uma queda muito significativa que houve em 2020, devido às restrições provocadas pela pandemia e à grande quebra de consumo”.

Acrescentou ainda que, apesar das estimativas apontarem para uma estabilização do preço dos combustíveis, a tendência deverá passar por uma ligeira subida. De recordar que, desde o início do ano têm-se registado um aumento significativo do preço do gasóleo e gasolina. A ERSE relembra ainda que, do preço final pago pelo cliente, cerca de 65% do valor da gasolina é referente a taxas e impostos, enquanto no gasóleo o peso é de 60%.