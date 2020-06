O SUV de topo da Seat vai conhecer atualização no estilo e na tecnologia, além de receber motores mais eficientes, estando a apresentação marcada para dia 15.

A imagem que a Seat divulgou mostra um carro com poucas diferenças, exceção feita aos farolins LED e a nova forma de apresentação dos modelos Seat, com o nome em letra manuscrita tal co o foi estreado no Leon.

A casa espanhola diz que há uma extensa remodelação, com estilo renovado no exterior e no interior, melhorando a segurança e a conectividade. A gama de motores será melhorada com versões mais limpas, nomeadamente, com variantes híbridas ligeiras com motores de três e quatro cilindros a gasolina com caixa automática. Uma versão híbrida Plug In está nos planos do Ateca. Para já os detalhes são curtos, mas daqui a uma semana o carro será revelado.