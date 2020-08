O SUV mais pequeno da Seat vai conhecer renovação em 2021 e os nossos camaradas espanhóis do sítio motor.es já mostraram a face do novo Arona.

Esta nova geração do Arona retratada neste desenho parece bem realista e mostra como a Seat vai esculpindo a gama de forma a alinhá-la com a linguagem de estilo criado por Alejandro Mesonero-Romanos, agora na Renault.

O Arona deixa de lado o estilo Ibiza e vai aproximar-se do Ateca, sendo visíveis as mudanças dos faróis e na grelha, os primeiros lembram o novo Leon, a segunda o Tarraco. O para choques, pelo menos nesta ilustração, não muda muito, exceção feita aos faróis de nevoeiro que passam a estar de cada lado da grelha e por baixo dos faróis. Este será, talvez, o detalhe menos preciso deste desenho dos nossos camaradas espanhóis do motor.es, pois a Seat nunca fez um exercício destes e não acreditamos que o faça agora.

Este segundo andamento do Arona não deverá conhecer grandes novidades no interior, até porque em equipa que ganha mexe-se pouco. Porém, a vertiginosa velocidade de desenvolvimento da tecnologia, levara a uma atualização mais ou menos profunda. A Seat terá de ter algum cuidado com a evolução do Arona que é o terceiro carro mais vendido pela marca em todo o mundo.